Cuesta: “Felici per la prima vittoria, mia moglie in tribuna ha sofferto fino alla fine. Ora miglioriamo”

29/09/2025 | 21:11:51

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Torino: “C’è felicità, soprattutto per i giocatori, per i tifosi, per tutte le persone del club che hanno lavorato tantissimo da quando sono arrivato. I ragazzi hanno una voglia, una disponibilità e un cuore unico, quello che vedete in campo e quello che io vedo ogni giorno. Questa è la cosa che mi riempie di gioia: vivere una serata bella come questa insieme a loro. L’esultanza? Era per mia moglie, che era allo stadio e ha sofferto con me fino alla fine. Dopo il gol abbiamo visto una squadra più coraggiosa, con personalità e qualità. Nei primi 35 minuti, invece, abbiamo sofferto un po’, frenati forse dal momento. Il Torino è stato bravo a impostare la partita, noi faticavamo a costruire e a portare la pressione alta. Siamo vicini nel cuore, che per me è la prima cosa da costruire quando si vuole creare un’identità. Vedo ragazzi connessi all’idea, disponibili, pieni di energia e di passione. La prestazione, soprattutto all’inizio, non è stata al livello che volevamo: dovremo migliorare e ci concentreremo anche sul recupero in vista della prossima partita importante di sabato. Godiamoci questa vittoria ma prepariamoci subito a ciò che ci aspetta”.

Foto: Instagram Cuesta