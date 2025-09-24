Cuesta: “Felice per la vittoria. Ma il livello della prestazione non mi è piaciuto”

24/09/2025 | 19:46:56

Carlos Cuesta, manager del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopoa vittoria in Coppa Italia ai rigori contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “La cosa migliore è stata vincere. La cosa peggiore non aver il livello di prestazione che volevamo avere”.

Grande fisicità sui calci piazzati. È positivo. “Sicuramente è un elemento positivo per fare gol e ce lo teniamo stretto”.

Cosa è successo nel secondo tempo? “La variabile è stata la partita di domenica, non siamo abituati. A volte sono questioni legati al gioco e non alla fisicità”.

Foto: sito Parma