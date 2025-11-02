Cuesta: “Estevez ha un problema all’adduttore, Circati alla caviglia. Ora dobbiamo fare risultati”

02/11/2025 | 21:11:15

Il tecnico del Parma Cuesta ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro il Bologna: “Provo a fare il massimo per cambiare le dinamiche e migliorare. Sono totalmente concentrato su dove sono, sono veramente orgoglioso di far parte di questo club e rappresentare questi giocatori. Il nostro focus è sul fare il massimo per crescere. Ci siamo sentiti un paio di giorni, ci sentiremo. L’abbraccio con Bernabè? Immagino sia stato un gesto spontaneo, è stato momento di felicità per lui. E’ un ragazzo che dà il massimo, come tutti nello spogliatoio, a volte nella vita non ottiene sempre tanto quanto quello che dai. E’ stato un momento felice per lui. Ora sappiamo cosa dobbiamo fare, lavorare meglio e di più per portare i risultati dalla nostra parte. Gli infortunati? Non sappiamo nulla sulla gravità, adduttore per Estevez, caviglia per Circati”.

Foto: Instagram Cuesta