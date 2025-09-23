Cuesta: “Domani match difficile, vogliamo fare la nostra partita per vincere”

23/09/2025 | 16:09:06

L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia. Queste le sue parole:

“La partita di domani è il nostro focus assoluto. Abbiamo tanta voglia di iniziare una dinamica positiva al Tardini davanti ai nostri tifosi e domani è una partita importante. Vogliamo andare avanti in coppa e vogliamo fare una grande prestazione”.

Sullo Spezia:

“Mi aspetto uno Spezia aggressivo nella pressione alta, mi aspetto che sia compatto in fase difensiva, soprattutto quando difendono nella loro metà campo. Una squadra con esperienza, tanta struttura fisica e che ha la capacità di giocare diretto e corto. Sanno attaccare l’area, sia come piazzati che nel gioco dinamico. Ha un allenatore di grande valore con un passato che parla per lui e ha ottenuto degli ottimi risultati. Sarà una partita molto difficile, la affrontiamo con tanto rispetto per loro ma con tanta voglia di fare la nostra partita e di creare il gioco che vogliamo per ottenere la vittoria”.

Foto: Instagram Cuesta