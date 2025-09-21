Cuesta: “Dobbiamo migliorare per fare gol. Ora testa alla coppa”

21/09/2025 | 19:00:53

Dopo il pareggio contro la Cremonese, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato della partita davanti ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto il controllo della partita, abbiamo limitato abbastanza la Cremonese, ma certamente dobbiamo migliorare per aumentare le possibilità di fare gol. Pellegrino? Sta bene, ha giocato un’ora ed era pronto per farlo. Ora pensiamo alla Coppa. La prima cosa che devono fare i miei giocatori è mangiare bene, poi ci concentreremo sul campo. Lavoreremo per la gara con lo Spezia.”

Foto: Instagram Cuesta