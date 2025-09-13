Cuesta: “Dobbiamo essere più concreti. Le condizioni di Bernabé? Nulla di preoccupante”

13/09/2025 | 19:20:30

Al termine della sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Parma, vinta dai rossoblù, è intervenuto ai microfoni della stampa, Carlos Cuesta, tecnico dei crociati. Di seguito le sue dichiarazioni: “Abbiamo creato diverse occasioni, ma non siamo efficaci a concretizzarle. Dobbiamo lavorare di più peer continuare a crearle in maniera consistente e per essere precisi. Sono assolutamente convinto che ci riusciremo. Siamo in un percorso che sta iniziando e molti giocatori sono stati in Nazionale. Stiamo cercando di accelerare il processo per avere ancora più solidità”. Sugli aspetti positivi: “La mentalità della squadra è sicuramente un qualcosa che mi piace dei miei. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e siamo stati bravi nel recuperare palloni e ripartire. Nel secondo tempo abbiamo fatto forse un po’ più fatica. Dobbiamo continuare a spingere per cercare di avere risultati ancora più positivi. Per tornare alla partita, ho provato anche la soluzione dei due play. Stiamo cercando di migliorare in tutto”. Su Bernabé: “Ha avuto solo crampi e stanchezza, semplicemente una questione momentanea, non dobbiamo preoccuparci. Sul doppio play, secondo me abbiamo avuto molta fluidità, ci è solo mancata un po’ di concretezza in più”.

Foto: Instagram Cuesta