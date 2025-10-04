Cuesta: “Dobbiamo creare di più, speriamo che la sosta possa aiutarci”

04/10/2025 | 18:30:35

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Lecce: “Ci sono stati momenti della partita in cui siamo stati lì e abbiamo creato. Ci piacerebbe creare di più. Per quindici minuti loro sono stati bravi ad arrivare a concludere e hanno concretizzato. “La volontà c’era, la capacità di creare pericoli anche a volte. Ci piacerebbe aumentare la frequenza perché possiamo farlo. Bernabè? Doveva fare un certo lavoro in difesa, mentre in zona offensiva doveva giocare di più tra le linee. Spero la pausa serva il più possibile. Dovremo lavorare su certi aspetti per aumentare il livello, dovremo lavorare al meglio possibile come facciamo sempre al di là del risultato. Dobbiamo tornare a imporre”.

Foto: Instagram Cuesta