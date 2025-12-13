Cuesta: “Dispiacere enorme. Sconfitta che non deve avere ripercussioni”

13/12/2025 | 20:47:07

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Lazio, con i romani in 9 contro 11.

Queste le sue parole: “Siamo veramente dispiaciuti, non era il risultato che volevamo. Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Con un evento sporadico hanno trovato il gol e non abbiamo reagito”.

Potevate fare di più? “Volevamo fare di più, siamo stati nella metà campo avversaria, creare giocate per avere più spazio, forzare le palle inattive. Non siamo abituati a trovare queste situazioni ma dobbiamo fare meglio e analizzare per migliorare. Ci dispiace per i tifosi e per noi”. Sconfitta che può lasciare il segno? “No, non ho il timore. Abbiamo avuto tantissime difficoltà e la reazione della squadra è sempre stata la stessa: guardare avanti, ma anche guardare indietro per capire cosa fare di meglio. Sono sicuro che reagiremo”.

Gli esterni offensivi non hanno funzionato bene. “Giocavano in posizione più interna e sono riusciti a darci progressione e situazioni da gol. Con la Lazio più compatta è stato difficile creare. Non so se abbiamo avuto problemi sulle zone esterne, so che abbiamo avuto problemi nella zona centrale”.

I cross non hanno tolto imprevedibilità? “L’intenzione era girare palla e trovare spazi dentro, sia con giocate individuali sia con filtranti. Ma non è facile contro squadre che difendono bene. Quando non riesci a farlo dentro, il gioco ti forza a farlo fuori. La nostra priorità non era quella, è stato fatto pefché i giocatori sentivano che era la soluzione. Lo abbiamo fatto in modo preciso e sufficiente? No. Dobbiamo migliorare”. “Secondo me nel primo tempo è stata una partita equilibrata, dove loro hanno creato su situazioni di palla inattiva. Nel secondo tempo non siamo riusciti a creare ma non è una questione individuale, ma di lucidità di tutti. Il calcio ha anche momenti e giorni diversi, oggi è stata una giornata pesante, dove non metto in dubbio l’atteggiamento ma non siamo riusciti a fare quello che volevamo”.

A tratti un Parma bello, ma manca l’ultimo tocco. Problema col gol? “All’inizio di stagione c’era di più, abbiamo fatto meglio ogni volta. Stiamo migliorando, è un punto di focus ma non possiamo dimenticare le situazioni che abbiamo vissuto. Al di là di questo, sappiamo dove dobbiamo migliorare e dobbiamo velocizzare il processo”.

Foto: sito Parma