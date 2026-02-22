Cuesta: “Dedichiamo un pensiero a Loftus-Cheek. Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomemi oggi”

22/02/2026 | 20:46:25

Carlos Cuesta ha parlato a Sky dopo Milan-Parma: “Noi dobbiamo rimanere molto equilibrati nel percorso. Voglio parlare prima di Loftus-Cheek e spero stia bene: i nostri pensieri sono con lui. Sapevamo che non divevamo lasciare spazi al Milan e limitarli. Quando avevamo la palla avremmo dovuto metterli in difficoltà: a volte ci siamo riusciti. Sapevamo che loro erano i padroni della palla e dovevamo essere organizzati. Quello che è incredibile è la mentalità di questa squadra: non è facile essere concentrati per così tanti minuti contro una squadra così forte, in uno stadio così. Contenti per il risultato ma ancora manca tantissimo. Rimango molto equilibrato: il calcio cambia in fretta. 14 giorni fa non eravamo così scarsi quando abbiamo perso con Juventus e Atalanta, e oggi non siamo fenomeni: siamo gli stessi e lavoro allo stesso modo. Quello che dipende da noi è la qualità del lavoro: dobbiamo farlo molto e meglio”.

Foto: Instagram Cuesta