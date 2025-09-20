Cuesta: “Cremonese squadra forte. Daremo tutto per fare punti”

20/09/2025 | 11:19:38

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani alle 15:00 tra Cremonese e Parma. Ecco le sue parole:

“Questo è un mese importante, in cui vogliamo dare continuità alla nostra crescita e ottenere risultati. Noi ci prepariamo al meglio e dobbiamo essere focalizzati su ciò che possiamo fare. La Cremonese? Ci aspettiamo una squadra molto forte, ben organizzata, che al momento si trova in Champions League. Noi proveremo a essere bravi in partita per portarla a nostro favore. A che punto siamo? Non lo si sa mai: noi siamo in crescita al 100%, vedo la squadra migliorata. Dobbiamo fare punti ed essere concentrati su ciò che possiamo fare, dando tutto per ottenere il maggior numero possibile di punti”.

Foto: Instagram Cuesta