Cuesta: “Cremaschi dobbiamo valutarlo, speriamo di recuperarlo presto”

13/03/2026 | 23:25:58

Carlos Cuesta ha parlato a DAZN dell’infortunio di Cremaschi: “Dobbiamo valutarlo. Mi dispiace molto, stava trovando continuità. Vediamo come sta e speriamo di recuperarlo presto. Portieri? Sapete che io non dico mai chi giocherà, il futuro non si può prevedere, la questione è quella. Zion è importantissimo per noi e ci ha dato tantissimo, ha dato la vita per noi da infortunato in campo contro il Milan. Allo stesso modo gli errori fanno parte del calcio, lo sosteniamo sempre. Siamo una squadra e dobbiamo esserlo sempre”.

Foto: Instagram Cuesta