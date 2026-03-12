Cuesta: “Con il Torino fuori Bernabé, Frigan e Almqvist. Torna Britschgi”

12/03/2026 | 15:16:19

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: “Dobbiamo sapere che ci saranno tanti duelli e avere le capacità di combinare bene e di difendere bene nelle situazioni di 50 e 50. Dobbiamo inserirci, ricevere tra le linee e andare a far gol ed evitare di prenderle, tornando in difesa a cento all’ora. Britschgi? Disponibile completamente. Non lo dico. Inizieranno 11 che rappresenteranno il Parma al meglio con gli altri che entreranno saranno pronti ad impattare. Fuori Bernabé, Frigan e Almqvist. Gli altri sono a disposizione, compreso Britschgi. Verrà con noi anche Mena della Primavera e così siamo pronti per andare a Torino per far punti”.

Foto: Instagram Cuesta