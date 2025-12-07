Cuesta: “Con il Pisa gara importantissima. Giocheremo con umiltà”

07/12/2025 | 15:27:31

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa.

Queste le sue parole: “Sappiamo dell’importanza della partita. Due squadra con tanta voglia di vincere. Dobbiamo affrontarla con umiltà e determinazione, che ci deve portare al risultato che vogliamo”.

Come sta la squadra? “Arriva assolutamente preparata e con l’idea di ciò che vogliamo fare a Pisa”. Come si preparano queste partite? “Tutte le partite hanno un qualcosa di emozionale. Si preparano lavorando tutti i giorni, con la maturità che stiamo costruendo e dobbiamo cercare di trasmettere tutto in campo, giocando con maturità e determinazione. Abbiamo un’idea chiara di quello che vogliamo”.

A parte i cambi forzati o effettuati all’intervallo, le sue sostituzioni arrivano sempre dopo il 70’. Come mai? “Abbiamo fatto diverse sostituzioni durante la partita, con Udinese e anche prima con il Milan. Facciamo i cambi quando riteniamo opportuno”.

Pisa squadra fisica. Come la affronterete? “Abbiamo diverse possibilità di modulo. Noi dobbiamo fare una grande prestazione al di là del modulo, con tutti i giocatori, titolari e non che sono pronti a darci una mano”.

Ondrejka e Oristanio possono dare tanto all’attacco. Che risposte ha avuto? “Molto positive. Possono trovarsi tra le linee, saltare l’uomo e sono molto importanti per noi”.

Differenze e similitudini tra i 3-5-2 degli avversari del Parma affrontati finora? “Hanno aspetti comuni e altri diversi. Pisa ha molta capacità di progredire attraverso il gioco diretto, che è dominante nel cross e nelle ripartenze, ma allo stesso modo anche il Verona e l’Udinese hanno caratteristiche simili. Sicuramente quello che abbiamo fatto prima ci può aiutare per domani”. Gilardino saprà come marcare Pellegrino? “Ne abbiamo anche altri di attaccanti bravi! Siamo assolutamente consapevoli delle nostre forze, siamo determinati per fare una grande prestazione. Sappiamo che l’avversario ci metterà in difficoltà perché tutti proviamo a farlo. Ma ovunque e comunque si deve trovare un modo di reagire”.

Si potrebbe vedere Estevez al centro della difesa? “È una possibilità, certamente”.

Corvi, Rinaldi o Guaita? “Tutti e tre sono preparati, dobbiamo aspettare domani”.

Cosa ha dato Guaita in più? “Ha dato caratteristiche diverse. Tutti hanno caratteristiche diverse e ci permettono di sfruttarle in base alla partita che vogliamo fare”.

Foto: sito Parma