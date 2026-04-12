Cuesta: “Ci manca un rigore? Da regolamento non dovrebbe esserlo. Dico grazie alla squadra”

12/04/2026 | 17:41:30

Cuesta ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Napoli: “Non ho visto le immagini, ci hanno detto che per regolamento non è rigore, non entro nel merito. Ci dispiace perché per tutto quello che ci ha dato lo stadio e tutto quello che hanno fatto i ragazzi, non è stato poi trasformato in tre punti. Posso solo dire grazie ai ragazzi per quello che fanno ogni giorno e ai tifosi per il sostegno che ci hanno dato, ci hanno fatto fare un metro in più, arrivare mezzo secondo prima, ci ha dato tanto. Al di là di classifica, la squadra prova sempre ad esprimersi al massimo. La nostra ambizione è migliorare ancora molto, dobbiamo crescere per fruttare ancora meglio le nostre qualità. A volte è dura, affrontiamo squadre di altissimo livello che ci costringono a fare partite dove dobbiamo difendere in blocco basso, ma questo gruppo ha una grande qualità: far quello che è giusto quando è giusto”.

foto x parma