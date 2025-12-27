Cuesta: “Ci manca ancora tantissima strada per fare meglio. Questo è solo l’inizio”

27/12/2025 | 15:15:05

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Ci manca ancora tantissima strada per fare meglio. Questo è solo l’inizio. Speriamo di migliorare, dobbiamo farlo ogni giorno e che ciò ci permetta di essere competitivi. Oggi la squadra è stata solida, ci siamo adattati ai vari momenti della partita. Ma abbiamo avuto momenti di qualità, dove abbiamo attaccato la porta e così è arrivato al gol. Prendo gli aspetti positivi ma dobbiamo migliorare molto. Il ritorno di Circati? È stato molto importante. Direi che però è stata importante la partecipazione di tutti, anche chi non giocava. Tutti aiutavano ed erano coinvolti percé una delle grandi qualità di questa squadra è essere una squadra dentro e fuori. Quanto la squadra è lontana dal mio calcio? La continuità nel gioco è molto importante. Avere quella consistenza ti permette di andare nell’area avversaria. Per me le folate fanno parte del gioco. Ovviamente ti può piacere avere più consistenza, ma sono momenti della partita. Dipenderà dalla nostra velocità di far crescere la squadra in questi eventi”.

Foto: Instagram Cuesta