Cuesta: “Ci abbiamo messo il cuore, potevamo anche vincere. Dobbiamo sfruttare le qualità di Bernabè”

08/11/2025 | 23:28:36

Carlos Cuesta ha parlato a Sky Sport prima di Parma-Milan: “Potevamo anche vincere anche se abbiamo preso delle ripartenze nel finale che potevano farci perdere. Tanti alti e bassi e adesso a lavoro per migliorare. Loro bravi perché facevano dei movimenti che permettevano di avere più spazio. Abbiamo faticato ma poi ci abbiamo messo il cuore. Prendiamo il positivo di quel che abbiamo fatto questa sera, i ragazzi si stanno adattando rapidamente e anche io cerco di adattarmi rapidamente. Noi quel che proviamo è sfruttare le qualità a disposizione. In questa zona di campo abbiamo avuto infortuni lunghi come Oristanio e Ondreijka e abbiamo adattato dei giocatori per sfruttare di più questi spazi. Bernabè ha la capacità di segnare e fare assist e cerchiamo di sfruttare queste qualità”.

Foto: Instagram Cuesta