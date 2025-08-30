Cuesta: “Bravi a reagire al loro gol. Felici di Cutrone”

30/08/2025 | 21:40:00

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il

Per noi è importante la connessione tra squadra e tifosi, sono molto importanti. Sicuramente è stata una partita equilibrata, entrambe le squadre hanno avuto possesso senza creare grandi pericoli nel primo tempo. Nei primi momenti della ripresa siamo riusciti a farci avanti di più, anche loro hanno avuto occasioni ma la cosa migliore è la capacità della squadra di reagire alle difficoltà. Non era facile reagire in questo modo, per me è un aspetto positivo”.

Cutrone decisivo appena è arrivato, cosa ha detto prima di entrare?

“E’ venuto con tanta energia, ieri ci ha detto che oggi faceva gol ed è stato così. Siamo molto felici per come ha cominciato”.

Primo punto contro due avversarie difficili, su cosa state lavorando?

“Se vedi la squadra a Torino e quella di oggi è diversa, a volte l’avversario e le circostanze ti portano ad adattarti. E’ un momento buono per noi con la sosta, arriva settembre e sappiamo chi siamo e avremo assoluta chiarezza per come saremo durante la stagione”.

