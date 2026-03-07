Cuesta: “Bernabé non ci sarà. Quella di domani è una partita fondamentale per noi”

07/03/2026 | 13:15:16

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Non recuperiamo nessun giocatore rispetto a quelli che non c’erano. Ndiaye si è allenato ma non è ancora a disposizione, deve continuare nel suo percorso individualizzato. Anche Bernabé non sarà disponibile, ha avuto un piccolo fastidio, è infiammato. Il Parma che si vedrà domani? Dobbiamo essere noi domani. Una squadra molto compatta, unita, solidale, molto organizzata, con qualità quando gestiamo la palla e con capacità di far male all’avversario. È una partita fondamentale per noi, vogliamo affrontarla con la mentalità che questa squadra ha mostrato e deve ancora mostrare in ogni momento che è in campo”.

Foto: Instagram Cuesta