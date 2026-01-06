Cuesta: “Bernabé è disponibile. Chivu? Non lo conosco personalmente, ma ha dato una grande impronta qua”

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Come provare a fermare l’Inter? Giocando molto bene. Il nostro focus deve essere sul dare il massimo, per essere competitivi e fare ciò che vogliamo. Fare una grande prestazione che possa rendere orgogliosa la nostra gente. La squadra? La squadra si trova con gli stessi giocatori e si trova carica e con tanta voglia di fare una grande prestazione. Il percorso di Chivu? Non lo conosco personalmente, ma ha dato una grande impronta qua. Ha fatto un grande lavoro che ci permette di giocare la partita di domani. Quando vedo l’Inter vedo un’evoluzione, ma anche continuità. Gli indisponibili? Dobbiamo valutare tutti singolarmente. Vedremo domani in funzione di come stanno. Bernabé è disponibile al 100%”.

Foto: Instagram Cuesta