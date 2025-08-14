Cuesta: “Arteta mi ha dato dei consigli. A Parma vogliamo creare una cultura competitiva”

14/08/2025 | 17:20:56

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato a Sky Sport dopo le prime settimane di lavoro sulla panchina dei ducali: “Mi aspetto una squadra con tanta voglia di vincere, organizzazione e intensità. Una squadra competitiva, che abbia l’intenzione di rappresentare il Parma nel mondo. Abbiamo una rosa con potenziale, con voglia di crescere e migliorarsi, lavoriamo assieme alla società per finire questo percorso sul mercato, provando ad essere più competitivi possibili. Uno degli aspetti che mi ha impressionato di più sono la disponibilità, la voglia e la professionalità dei ragazzi. Fondamentale per creare una cultura competitiva, che punti a migliorare sfruttando al massimo ogni giorno. Ho trovato tanti calciatori che vogliono crescere. Con Arteta ci siamo sentiti appena iniziato il mio percorso qua, gli auguro il meglio perché se lo merita. Mi ha dato dei consigli, quello principale era di essere sempre me stesso, puntando a fare il meglio ogni giorno come allenatore”.

FOTO: X Parma