Cuesta: “Andiamo a Genova con la nostra identità. Abbiamo lavorato per essere più solidi”

18/10/2025 | 13:04:43

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa.

Queste le sue parole: “La sosta è stata un momento che ci ha permesso di lavorare di più sulla nostra identità di gioco e recuperare qualche infortunio. Andiamo con tanta volontà a Genova”.

Due squadre che devono cambiare passo e hanno un po’ di credito in questo campionato. Partita già importante per la zona salvezza? “Sai la risposta! Il Genoa ha una mentalità chiara, aggressiva, che usa anche la sua tifoseria per creare una bella energia. Noi dobbiamo essere noi stessi, maturi, compatti, solidi, capire i momenti della partita”.

Avete lavorato su possibili variazioni degli schemi offensivi? “Contro il Monza abbiamo adottato la linea a quattro ma era condizionato dall’assenza dei nazionali. Abbiamo lavorato sull’identità di gioco in tutte le fasi”.

Su Cremaschi: cosa ne pensa di lui? È pronto? “Sicuramente è stato importante per lui il Mondiale, ha contribuito tanto. Ha caratteristiche molto chiare: è capace di fare gol, inserirsi e creare spazi coi suoi movimenti. Sicuramente ci può dare una mano”.

Il Parma è la squadra che recupera più palle con pressing alto ma il Genoa costruisce lungo. “È una situazione che dobbiamo affrontare. La partita dipende dalla volontà delle squadre. Il Genoa ha la capacità di costruire molto bene. Ci sono momenti in cui scelgono quello e altri in cui giocano più diretto. Noi con le nostre qualità proveremo a fare il meglio e portare la partita dove vogliamo”.

Domani non ci saranno i tifosi del Parma. Potete risentirne? “È una bellissima opportunità per vedere come risponde il gruppo. Secondo me abbiamo una forza speciale che è il gruppo e la mentalità con cui affrontiamo la partita. Mi aspetto una squadra competitiva, matura e solida, questo è più importante”.

Foto: x Parma