Cuesta: “Affrontiamo la partita con umiltà e la massima volontà di portarla dove vogliamo”

12/12/2025 | 14:40:17

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Parma-Lazio per trovare continuità? Assolutamente sì. Il nostro focus è essere concentrati sull’importanza della partita. Vogliamo consolidare quanto fatto. Per quello bisogna fare in modo di fare punti. Ho avuto l’opportunità di imparare molto da Sarri, un allenatore con un’identità chiara e precisa, vincente in molte realtà. Affrontiamo la partita con umiltà e la massima volontà di portarla dove vogliamo. Cosa temiamo della Lazio? “Non c’è timore ma rispetto. Rispetto un avversario di livello ma anche noi abbiamo qualità soprattutto quando siamo consapevoli e abbiamo i tifosi che ci supportano. Se sarà possibile vedere la difesa a quattro? Certo, così come la difesa a cinque. Il modulo lo vedremo domani. Noi cerchiamo continuità nella prestazione e nei principi, che siano ogni volta più consolidati”.

Foto: Instagram Cuesta