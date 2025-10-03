Cuesta: “Abbiamo la possibilità di fare una grande partita. Il Lecce è una squadra con le idee chiare”

03/10/2025 | 13:10:48

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce, in programma domani alle 15:00. Queste le sue parole:

“Vincere due partite di fila? Vogliamo dare continuità alla prestazione dell’ultima settimana. Abbiamo la possibilità di fare una grande partita e, soprattutto, continuare a costruire questo percorso insieme, anche con i nostri tifosi, che ci daranno una grande spinta e ci aiuteranno tantissimo. La partita di domani? Il Lecce ha la capacità di costruire dal basso, ma anche di giocare più lungo, vincono le seconde palle e difendono alto. Sono una squadra con le idee chiare e un allenatore dall’identità molto precisa. Proveremo a portare la partita dove vogliamo ed essere pronti a ogni scenario”.

Foto: Instagram Cuesta