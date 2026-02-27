Cuesta: “Abbiamo avuto pazienza ed equilibrio. Complimenti a Folorunsho per il gol”

27/02/2026 | 23:40:29

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato a Dazm dopo il pareggio contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Lo spirito è fondamentale per noi, ma conta anche quello che proviamo a fare in campo: lo spirito da solo non porta risultati se non c’è una prestazione di alto livello. Ci abbiamo provato dal primo minuto; già nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti, ma anche loro sono stati bravi con azioni individuali che potevano frenarci. Nel secondo tempo siamo riusciti ad attaccare nella loro metà campo. Sapevamo fosse difficile perché sono una squadra molto compatta; quando crossi hai la possibilità di segnare, ma rischi anche di soffrire le loro ripartenze veloci con giocatori come Palestra o Kilicsoy. Alla fine ci siamo riusciti: prendiamo un punto, ne volevamo tre, ma il calcio è così”.

Sì, in quei momenti serve pazienza ma anche equilibrio. Se inizi a muovere la palla solo esternamente, in modo periferico, non crei nulla perché non muovi l’avversario e non rompi le linee. Bisogna muovere il pallone velocemente per trovare il varco giusto. Sicuramente a volte siamo stati fin troppo pazienti, ma una volta trovato il ritmo siamo arrivati al gol. Questo fa parte del nostro percorso di crescita: bisogna essere compatti sia in fase difensiva che in attacco, non solo per avere uomini tra le linee, ma per essere pronti alla riaggressione e organizzati nelle transizioni. Sono aspetti su cui stiamo lavorando. Loro hanno trovato il vantaggio con una magia di Folorunsho a cui faccio i complimenti”

Mister, mi piace che parli sempre di “percorso”, d’altronde è una squadra che ha plasmato lei. A undici partite dalla fine, quanti punti mancano ancora per la salvezza e per stare tranquilli? “Adesso dobbiamo solo pensare a prepararci bene per la Fiorentina, sarà una partita molto difficile. Dobbiamo vivere giorno dopo giorno. Prepararci al meglio è l’unico modo per essere pronti. La salvezza non è ancora raggiunta”.

Foto: sito Parma