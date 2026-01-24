Cuesta: “Abbiamo alcune defezioni. Mercato? Siamo coperti”

24/01/2026 | 14:55:38

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “La squadra è con tanta volontà di fare punti e fare una buona prestazione. La nostra ossessione è fare tutto ciò che possiamo per portare punti a casa. Ci sono stati piccoli fastidi durante la settimana, dobbiamo ancora valutare. Ma siamo concentrati su domani”.

Come va affrontata l’Atalanta? “Una squadra forte e aggressiva con un’identità chiara. Giocano in Champions, sappiamo il livello. Vogliamo fare la nostra partita”.

Numeri da record in difesa, come si migliora il reparto avanzato? “Lavorando in allenamento, provano ad arrivare con più costanza per creare il massimo del pericolo”. È finito un tour de force. Un bilancio? Soddisfatto? “Siamo stati sempre competitivi, sempre in partita, facendo punti tranne con l’Inter. Adesso non vogliamo fare valutazioni ma concentrarci su ciò che arriva. Una partita veramente importante e difficile. Dobbiamo fare il massimo, quello non cambia, cerchiamo sempre i tre punti”.

Ha espresso desideri sul mercato? “Con la società siamo allineati sui movimenti di mercato. Farei anche le mie parole per quelli che non ci sono più, come Guaita, che ha dato un contributo importante, come Begic, Hernani, Lovik, che hanno contribuito molto affinché il gruppo fosse sano, una grande squadra che si aiuta costantemente, sempre provando a fare il massimo e creando valori che si creano in campo”.

Mancherà qualcuno in particolare? “Vediamo domani”. Cosa serve dal mercato? “Serve lavorare meglio, provare a dare tutto ciò che abbiamo dentro per fare meglio. Il mio focus è sempre lo stesso: aiutare i ragazzi affinché possano esprimere il loro potenziale. E provare a essere sempre al loro fianco per aiutarli”.

In che ruolo si sente scoperto? “Ci sentiamo coperti”. Come affronta i commenti e le critiche? “Ho tanto lavoro che mi consente di concentrarmi su ciò che voglio fare e non sulle opinioni degli altri. Ho la possibilità di lavorare con grandi persone. Mi concentro sempre sul fare il massimo”. Quanto sono importanti gli angoli? C’è qualcosa dell’Arsenal? “No, i giocatori sono diversi così come i mezzi per sfruttare le diverse situazioni di gioco”.

Cosa farà per contrastare la fisicità dell’Atalanta? Un centrocampo più muscolare magari? “È una possibilità”.

Un aggiornamento sulle condizioni di Ndiaye? “Sta riprendendo a lavorare in campo, non sarà a disposizione ancora per le prossime settimane. Sta migliorando, ma siamo lontani dal vederlo in campo”.

Djuric ha consigliato un po’ di spensieratezza. Lei cosa dice? “Assolutamente, nel calcio devi avere organizzazione ma anche quella spontaneità e creatività per poter far la differenza, tirar fuori la giocata o la scelta che nessuno si aspetta. È parte fondamentale, soprattutto in attacco fa la differenza”.

Ha visto da vicino Mikolajewski, come valuta la sua crescita? “È un giocatore con potenziale, sicuramente è più maturo rispetto a quanto dice la sua carta d’identità. Ha fame e caratteristiche importanti per poter crescere”.

La scelta di mandare in prestito Trabucchi? “Teniamo tanto a lui, è stato dimostrato e ha anche debuttato da titolare in Coppa. Pensiamo che per il suo sviluppo sia importante avere questa possibilità, trovare minutaggio in un campionato molto competitivo che lo aiuterà a crescere”. Non abbiamo ancora visto il miglior Ondrejka, quanto manca a sensazioni per tornare a vederlo determinante? “I giudizi nel calcio sono molto particolari e soggettivi, valutiamo le prestazioni basandoci sui dettagli. Se il tiro contro l’Inter fosse entrato, lo stesso contro la Fiorentina, il discorso sarebbe diverso. Si sta trovando in situazioni per creare pericolo, dobbiamo aiutarlo per avere ancora più occasioni. Dobbiamo aiutarlo ad essere a suo agio per sfruttare il suo potenziale”.

Foto: sito Parma