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Cucurella: “Trattativa con il Real Madrid chiusa in un giorno e mezzo. Mourinho mi ha voluto fortemente”

18/06/2026 | 20:41:07

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Marc Cucurella ha parlato ai canali ufficiali del Real Madrid, dopo l’ufficialità del suo passaggio ai blancos, dopo l’accordo con il Chelsea.
Le sue parole: “In un giorno e mezzo o due si è fatto tutto. Per me molto meglio così, molto più veloce e senza mal di testa. C’erano diverse opzioni, ma quando è arrivata quella del Real non ci ho pensato. È un’opportunità unica, giocare qui è un onore. Questo club ha una mistica imprevedibile, lo si è visto spesso con le rimonte storiche”.

Il difensore catalano ha poi affrontato con serenità la questione legata al suo passato con la maglia del Barcellona: “La vita ha fasi diverse. Ho dovuto prendere una decisione importante e non ho alcun dubbio. Qualsiasi calciatore sogna di competere nell’élite e, fin da bambino, speri di giocare in grandi squadre. Il Real Madrid è una di queste, è il club con più Champions al mondo”.

Infine, Cucurella ha svelato i dettagli del colloquio privato avuto con il suo nuovo allenatore, José Mourinho: “Abbiamo parlato e mi ha detto che aveva tanta voglia di lavorare con me, che mi sarei adattato benissimo e che mi voleva. Mi ha augurato un buon Mondiale e ci siamo dati appuntamento a Madrid”.
Foto: Instagram Cucurella