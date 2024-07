Cucurella risponde a Neville: “Siamo andati fino in fondo Gary, grazie per il supporto”

“Credo che Cucurella sia uno dei motivi per cui penso che la Spagna non possa arrivare fino in fondo” aveva detto Gary Neville a inizio Europeo e siccome la vendetta è un piatto che va servito freddo il terzino spagnolo ha aspettato il trionfo sull’Inghilterra per rispondere: “Siamo andati fino in fondo Gary. Grazie per il tuo supporto”.

Foto: Instagram Cucurella