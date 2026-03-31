Cucurella rimpiange Maresca: “Eravamo più stabili, fosse dipeso da me non avrei fatto quella scelta”

31/03/2026 | 11:46:26

Intervistato da The Athletic, il terzino della Nazionale spagnola e del Chelsea, Marc Cucurella, ha parlato sulla stagione dei blues e sull’addio a Maresca: “Con Enzo Maresca alla guida eravamo più stabili, perché abbiamo lavorato insieme per 18 mesi. Se guardi il nostro primo pre-campionato con lui (il Chelsea vinse solo una volta in sei amichevoli, perdendone tre), c’erano dei dubbi. Serve un processo affinché ogni giocatore capisca cosa deve fare”.

E ha precisato: “Nei nostri ultimi mesi con Maresca, giocavamo quasi a memoria. Se cambiavamo sistema, sapevamo cosa fare. Serve quel tempo. Sapevamo cosa Maresca voleva da noi. Vincere un titolo come il Mondiale per Club (battendo il PSG 3-0 in finale) aiuta anche a rafforzare il legame, si creano ottimi rapporti durante i festeggiamenti. Quando un allenatore ti dà quella fiducia e ti offre l’occasione di lottare per i titoli, moriresti per lui. Il momento in cui Maresca se n’è andato ha avuto un grande impatto su di noi. Sono decisioni prese dal club. Se avessi deciso io, non avrei fatto questa scelta. Per un cambiamento del genere, la cosa migliore è aspettare la fine della stagione. Daresti a tutti, ai giocatori e al nuovo allenatore, il tempo di prepararsi, fare un pre-campionato completo… L’instabilità intorno al club deriva da questo, in sintesi. Abbiamo avuto prima un traghettatore, poi un nuovo allenatore, con nuove idee e senza tempo per lavorarci. È andata così”.

Foto: X Chelsea