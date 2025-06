Cucurella: “Maresca mi ha dato molta fiducia. È stata una delle mie migliori stagioni”

03/06/2025 | 22:40:37

Marc Cucurella ha parlato ai vari media presenti alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas, prima di partire per la Germania: “Nessuna competizione è meno importante. Se siamo qui, è per cercare di vincere; non sprecheremo giorni di vacanza solo per divertirci. Vincere è sempre una gioia; dà fiducia e prestigio. L’anno scorso contro la Francia è stata una partita molto dura; abbiamo iniziato in difficoltà e siamo riusciti a ribaltare la situazione. Ci stiamo preparando bene per la partita”.

Sull’importanza di Maresca: “Mi ha dato molta fiducia. È un allenatore che offre molte soluzioni. L’ho ascoltato e ho fatto quello che mi ha detto di fare. È stata una delle mie migliori stagioni con i club”.

Foto: Instagram Chelsea