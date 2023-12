Cucurella: “È tempo di tornare più forte di prima”

Marc Cucurella ha postato una foto sul proprio profilo Instagram che lo ritrae in ospedale dopo l’infortunio subito alla caviglia lo scorso weekend contro l’Everton. Lo spagnolo non si rivedrà in campo almeno fino a febbraio. Una brutta notizia per Mauricio Pochettino, che sta convivendo con una notevole sequenza di infortunati dall’inizio della stagione. Una situazione che sta condizionando non poco la stagione fin qui altamente deludente del Chelsea. “È tempo di tornare più forti di prima” ha scritto sui social Cucurella, 25 anni. In questa stagione per lui 12 presenze.

Foto: Instagram Cucurella