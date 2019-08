Cucho Hernandez-Mallorca, è ufficiale: il colombiano arriva dal Watford

Il Mallorca ufficializza l’acquista dal Watford del Cucho Hernandez, attaccante colombiano classe ’99. Il 20enne arriva per una stagione, fino al 30 giugno 2020, dopo aver trascorso l’ultimo biennio in forza all’Huesca. Questo il comunicato della società con sede a Palma: “RCD Mallorca e Watford FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Pereira, Colombia, 1999) fino al 30 giugno 2020. L’attaccante colombiano è nel giro della Nazionale del suo paese e ha segnato due gol nel suo debutto contro il Costa Rica lo scorso 17 ottobre. Nelle ultime due stagioni, Cucho Hernández ha giocato in prestito al Huesca e ha partecipato attivamente tanto alla promozione in Primera Division quanto alla conferma della squadra nella La Liga Santander. Il nuovo giocatore di Maiorca ha segnato 16 goal in 35 partite ufficiali di Segunda Division e 4 goal in 34 partite in Primera“.

Foto: sito ufficiale Mallorca