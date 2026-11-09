Cubarsi vince il Golden Boy 2026, Haaland il premio di miglior giocatore

09/11/2026 | 17:59:27

Come da pronostico, Pau Cubarsi è stato incoronato come Golden Boy 2026. Il premio, assegnato da Tuttosport, va all’Under 21 che si è contraddistinto maggiormente nel corso della stagione calcistica. Il difensore del Barcellona, classe 2007, è stato premiato anche grazie alla vittoria de La Liga, della Supercoppa spagnola e del Mondiale con la Spagna. Al secondo posto figura Yan Diomandé, il gioiello del Real Madrid, seguito da Warren Zaire-Emery del PSG. Il premio di miglior giovane italiano è andato a Honest Ahanor, adesso al Crystal Palace ma di proprietà del Chelsea, mentre per il Golden Player Men è stato premiato Erling Haaland.

Foto: Instagram Cubarsi