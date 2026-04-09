Cubarsì si scusa sui social: “Una singola azione può decidere la partita. Mi assumo la responsabilità del risultato”

Il difensore del Barcellona, Pau Cubarsí, si è voluto scusare per l’espulsione rimediata nella partita di ieri contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole in un post su Instagram:

“Una singola azione può decidere la partita e la qualificazione. Questo è il calcio e mi assumo la responsabilità del risultato. La strada è ancora lunga in questa doppia sfida e siamo più uniti che mai: siamo una famiglia e lo abbiamo sempre dimostrato. Andando avanti, con impegno e determinazione, non ci arrenderemo mai”.

Foto: X Barcellona