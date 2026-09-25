Cubarsi: “Pallone d’Oro? Lamine se lo merita, spero che lo vinca”

25/09/2026 | 11:48:24

Il difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola, Pau Cubarsi, ha parlato ai microfoni di RAC1 dal ritiro della Spagna. Queste le sue parole:

“Pallone d’Oro? Capisco la campagna del Barça per Lamine, e anche lui la capisce. Se lo merita, e spero che vinca. L’assenza nella lista di Pedri e Raphinha? È difficile vedere che non ci sono. Non potevo crederci quando me l’hanno detto. È strano. La mia candidatura? Se deve succedere, succederà, ma di solito non presto attenzione a queste cose. Preferisco i titoli di squadra. Mi concentro sul dare il massimo e il resto verrà da sé. Se riesco a vincere, perfetto, ma non è una cosa che mi tiene sveglio la notte”.

Foto: X Barcellona