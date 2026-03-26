Cubarsi: “Joan Garcia non ha ricevuto il giusto riconoscimento, è incredibile averlo”

26/03/2026 | 11:28:27

Il difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola, Pau Cubarsi, ha parlato ai microfoni della radio catalana RAC1. Queste le sue parole:

“Mi sento benissimo in questo momento. Forse all’inizio non ero molto sicuro di me, ma ora sono al massimo della forma e sono molto contento. A volte le circostanze ti impediscono di dare il 100%, ma cercherò sempre di dare il massimo. I Mondiali sono vicini. Ora abbiamo due amichevoli, ma dobbiamo giocarle per essere in forma migliore per i Mondiali e, se potrò partecipare, dare il massimo. Joan Garcia? Non ha ricevuto il giusto riconoscimento perché tutti hanno visto il livello che stava dimostrando. Sono contento per lui. Direi che tutto di lui mi stupisce. Fa parate impossibili e conquista punti; è indispensabile, è incredibile averlo. Dovrà sottoporsi al rito di iniziazione, cantando o ballando durante un pasto; io l’ho già fatto e ci misi solo due minuti, anche se non sono molto bravo né a ballare né a cantare”.

Foto: X Barcellona