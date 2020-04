Cuadrado: “Taglio stipendi? Giusto così. Speriamo di poter essere d’esempio per gli altri”

Juan Cuadrado, esterno della Juve, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Questi i passaggi più significativi: “Il periodo di isolamento? Sono rimasto qui a Torino. E sono contento perché è da tanto che non passavo 24 ore su 24 con loro. È un momento molto bello. Disegniamo, coloriamo e facciamo un po’ di tutto. È un momento bello perché stiamo in famiglia. Il taglio degli stipendi? Il capitano Chiellini ha parlato con la società poi ci ha comunicato tutto anche a noi e ce lo ha comunicato sulla chat Whatsapp che abbiamo. Poi ci siamo sentiti e abbiamo discusso di tutto quello che stava succedendo. In un momento difficile è giusto che ognuno di noi possa dare il suo contributo. Speriamo di poter essere d’esempio per gli altri”, ha chiuso Cuadrado.

Foto: Twitter ufficiale Juve