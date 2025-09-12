Cuadrado sull’addio alla Juventus: “Volevo restare, poi lessi sui social che era finita”

12/09/2025 | 14:10:24

Juan Cuadrado ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni salienti del giocatore del Pisa: “L’infortunio al tendine d’Achille mi ha condizionato, ma ho fatto parte di un gruppo di campioni e vinto lo scudetto della seconda stella. Scelsi l’Inter perché la famiglia voleva restare in Italia. Mi sono trovato bene con tutti, Simone Inzaghi ha sempre avuto fiducia”. Sulle accuse di simulazione: “Magari in alcuni episodi ho accentuato di più, ma se cado è perché sono stato toccato”. Sull’addio alla Juventus: “L’infortunio di De Sciglio aveva aumentato le mie chance, Allegri voleva tenermi. Da parte mia non c’erano dubbi: sarei rimasto. Poi la dirigenza è cambiata, l’allenatore è andato via e io sono rimasto in attesa. Mentre aspettavo una chiamata, lessi sui social che l’avventura era finita. Avrei preferito una parola o un messaggio privato. Ci sono rimasto male, è stato molto triste. Ma il calcio è così. I tifosi sono e saranno sempre nel mio cuore”.

Foto: X Juventus