Cuadrado sull’addio alla Juve: “Dovevo rinnovare, poi mi hanno salutato senza dirmi niente”

23/05/2025 | 19:15:21

Durante l’intervista concessa a Fox Deportes, l’esterno dell’Atalanta, Juan Cuadrado, è tornato a parlare dell’addio alla Juventus: “Ai tempi De Sciglio era infortunato e mi dissero che c’era la possibilità che rimanessi per un altro anno, e io ovviamente risposi di essere contento perché quella era la mia casa. Mi hanno detto che mi avrebbero rinnovato il contratto, ma non è successo niente di umano. Poi hanno pubblicato una foto su Instagram in cui mi ringraziavano per quanto fatto in quegli anni, ed è stato allora che ho capito che non mi avrebbero preso in considerazione per la stagione successiva. Nemmeno una chiamata dopo così tanti anni. Questo è quello che è successo e in pochi sanno. Però, questo è il calcio, sono cose che succedono e ti fanno imparare”.

Foto: Instagram Cuadrado