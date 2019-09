Cuadrado: “Stiamo migliorando. L’Inter? Domenica sarà una grande battaglia”

Juan Cuadrado, laterale della Juve, ha parlato al sito ufficiale del club bianconero in vista dei prossimi impegni tra Champions e campionato: “Stiamo migliorando, seguendo sempre di più quello che ci chiede il mister. Champions? Tutte le partite di Coppa sono difficili, e noi dobbiamo avere questa consapevolezza, per scendere in campo con la voglia di fare risultato, stando sempre attenti a tutto e a tutti. Favorite per arrivare in fondo? Le solite, le grandi, ma le partite si devono sempre giocare. L’Inter? E’ una grande squadra, sta lottando per essere lì, e noi daremo il massimo: domenica sarà una grande battaglia e speriamo di essere al 100%”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League