Cuadrado: “Stavo per firmare in Spagna, ma la mia famiglia voleva l’Italia. Su Juve-Inter…”

09/09/2025 | 13:55:40

Juan Cuadrado, esterno offensivo del Pisa, ha parlato a Sky Sport di questa nuova avventura in Toscana, dopo le parentesi varie con Lecce, Fiorentina, Udinese, Juve, Inter, Atalanta.

Queste le sue parole: “In questa rosa ci sono tanti giocatori in grado di dare una mano, come per esempio Caracciolo e Albiol. L’Udinese? L’atteggiamento che stiamo avendo è quello giusto: stiamo lavorando bene. Quello che ci sta mancando è di essere più concreti sotto porta come nel primo tempo con la Roma. Punto alla salvezza con il Pisa e il Mondiale con la Colombia. So che sicuramente è difficile, ma lavoriamo per questo”.

Sulla scelta Pisa: “Avevo la possibilità di giocare in Spagna, era il mio sogno. Ma la mia famiglia voleva venire in Italia. Quando ho parlato col mister mi ha detto che c’era la possibilità di giocare di più, che serviva un giocatore con la mia esperienza. Ho sentito l’energia giusta, i dirigenti del Pisa mi volevano. L’Italia per me rappresenta molto, è casa mia. Sono diventato italiano e la mia famiglia deve molto a questo paese. Mi sono affezionato molto, siamo molto grati di quello che abbiamo vissuto qui”.

Una battuta poi anche su Juventus-Inter: “Sono le più forti, ci sarà una battaglia vera. L’Inter è reduce da una finale di Champions, la Juve viene da un rinnovamento ma è pur sempre la Juventus”.

Foto: Instagram Pisa