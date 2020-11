Cuadrado: “Sono molto felice, dopo la sosta è sempre difficile. Ci siamo divertiti”

Juan Cuadrado, dopo la vittoria sul Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo dei bianconeri: “Dopo la sosta è sempre molto difficile, ma oggi sono molto felice. Oggi abbiamo visto una squadra con la voglia, la determinazione di fare risultato e ci siamo riusciti. Avremmo potuto segnare di più, ma ciò che conta è il risultato e ci siamo divertiti. Noi dobbiamo cercare di giocare ogni partita come se fosse una finale e provare a restare sempre al primo posto. La fascia? E’ un orgoglio portarla, anche se qui ci sono tanti capitani anche se non portano una fascia. Cerco sempre di dare il meglio.”

Foto: Juventus Twitter