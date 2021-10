Cuadrado scherza sull’abbigliamento di McKennie: “Vi presento il nuovo commesso di McDonald”

Juan Cuadrado scherza sui social con WestonMcKennie. Il terzino colombiano, su Instagram, ha postato una foto (in copertina) con il compagno di squadra americano, scrivendo sotto: “Vi presento il nuovo commesso di McDonald”. In effetti l’abbigliamento dell’ex Schalke non era dei migliori e con i colori ricorda la famosa catena di fast food. Così come non è stata delle migliori la performance dei due a San Siro contro l’Inter, sia Cuadrado che McKennie hanno inciso davvero poco sul posticipo della nona giornata.