Cuadrado saluta l’Atalanta: “Grazie di tutto. È stato un anno bellissimo”

13/07/2025 | 22:15:30

Juan Cuadrado saluta l’Atalanta. Dal suo profilo ufficiale su Instagram, Cuadrado ha scritto un messaggio di ringraziamento: “Ragazzi volevo salutarvi maaa Mirco mi ha cancellato del gruppo” – ha scritto con evidente ironia per poi continuare – “GRAZIE di tutto. Ed stato un anno bellissimo con un obbiettivo raggiunto #champions. GRAZIE Atalanta, grazie ai tifosi bergamaschi. In bocca al lupo per tutto e tante benedizioni”.

Foto:,Instagram Atalanta