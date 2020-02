Cuadrado: “Piano piano vedremo la Juve perfetta. Champions? A Lione per vincere”

Dopo il successo in casa della Spal, Juan Cuadrado è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’esterno della Juve: “L’assist per Ronaldo? Sono cose che proviamo in allenamento, ho visto che Cristiano entrava in area e gli ho passato la palla. La Champions? Abbiamo tanta fiducia, siamo una grandissima squadra e dobbiamo andare a Lione con la consapevolezza di poter vincere. Il mio ruolo? A inizio stagione ho parlato con Sarri che mi ha detto di volermi provare terzino, ma dovevo migliorare nella fase difensiva. Secondo il mister lì sono un’arma in più. Se alla Juve manca cattiveria? Dobbiamo adattarci al nuovo gioco, perché veniamo da un altro sistema. Bisogna prendere le misure per essere più compatti in difesa. Sono convinto che piano piano vedremo la Juve perfetta”, ha chiuso Cuadrado.

Foto: Twitter ufficiale Juve