Cuadrado: “Normale che i tifosi pretendano tanto, è tutto nelle nostre mani”

Il difensore colombiano della Juventus Juan Cuadrado ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn: “Al di là delle ultime due partite, soprattutto l’ultima che perderla così, cè un po’ di rammarico per come sono andate le cose. Stasera servirà la voglia e la determinazione delle ultime due partite. Abbiamo fatto tante cose belle e oggi dobbiamo proseguire così. È normale che la gente pretende tanto, anche noi vogliamo dare sempre il meglio di noi stessi. Tutto sta ancora nelle nostre mani per cercare di ribaltare tutto ed entrare nelle prime quattro”.

FOTO. twitter juventus