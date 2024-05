Cuadrado: “Non è stata la stagione che mi aspettavo, grato a Dio per lo scudetto. Ma ho ancora molto da dare”

L’esterno dell’Inter, Juan Cuadrado ha commentato la sua stagione in maglia nerazzurra sul suo profilo Instagram.

Queste le sue parole: “Non è stata la stagione attesa. Ma questa professione ha queste cose e bisogna affrontarle con maturità, sto imparando a vedere il bello in mezzo alle difficoltà, anche il dolore fa parte della vita e se lo affrontiamo con il giusto atteggiamento ci aiuta a crescere, sono molto grato che nel mezzo di tutto ho potuto vincere un titolo in più continuerò a fidarmi di Dio come sempre e a dare il meglio di me, ho grandi aspettative per ciò che verrà, ho ancora molto da dare”.

Foto: Instagram personale