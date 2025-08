Cuadrado: “Non avrei mai immaginato di giocare tanti anni in Italia. A Pisa darò il 100%”

06/08/2025 | 21:30:26

Juan Cuadrado si presenta al Pisa, dopo l’ufficialità del suo acquisto.

Queste le sue parole: “Non avrei mai immaginato di restare così tanti anni in questo meraviglioso Paese che mi ha dato così tanto. In realtà, non avrei mai immaginato la vita che Dio mi ha donato. Sono così grato. Mi sento benedetto e pieno di entusiasmo e forza per ciò che verrà. Come sempre, darò il meglio per il mio nuovo club, il Pisa. Ho voglia, ho aspettative e ho fede per tutto ciò che arriverà. So che c’è molto di più, e sono pronto”.

Foto: sito Pisa