Cuadrado nella bufera: gomitata al romanista Viña. Poi la caduta. Il video

Nella nottata sono andate in scena le gare di Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Sudamerica. nell’attesissima gara tra Uruguay e Colombia (finita 0-0), con in campo tantissimi elementi della Serie A, proprio uno di essi, Juan Cuadrado, è stato protagonista in negativo.

Lo juventino ha scatenato tantissime polemiche per una gomitata al romanista Matias Viña. Cuadrado si è liberato della marcatura dell’avversario con una gomitata all’altezza del collo del romanista, per poi rovinare a terra. Il colombiano non è stato espulso per l’accaduto, ma tra i commentatori non sono mancati i commenti fortemente critici per l’episodio.

Nel video, si può notare l’episodio che ha causato tante polemiche.

Que esto no haya sido roja para Cuadrado es increíble. Tremendo codazo a Matías Viña. pic.twitter.com/h6zdg5XZyL — Damian Pereyra (@Pereyradamian95) October 8, 2021

Foto Twitter Juve