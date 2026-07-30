Cuadrado: “Ho ricevuto un’offerta dall’Europa e altre da Usa e Messico, sto valutando”

30/07/2026 | 15:28:01

Juan Cuadrado ha parlato del suo futuro a margine di un evento: “Stiamo lavorando con il mio agente. Ci sono offerte dagli Stati Uniti, dal Messico e una dall’Europa, che non è molto certa, ma ne stiamo ancora parlando. Aspetto la volontà di Dio e, soprattutto, è una decisione che riguarda anche la mia famiglia. Perché non devo pensare solo a me stesso, ma anche a ciò che è meglio per mia moglie e i miei figli”.

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