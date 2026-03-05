Cuadrado: “Ho avuto un problema fisico, ma sono stato vicino al Pisa. Con la Juve sarà sempre speciale”

05/03/2026 | 17:30:10

Juan Cuadrado ha parlato durante il Media day del Pisa, che affronterà la Juventus nel prossimo turno di campionato: “Ho avuto un problema fisico e ho deciso per stare al meglio di rivolgermi a una persona di fiducia. E’ stata secondo me la scelta migliore per guarire e poter raggiungere l’obiettivo insieme alla squadra. Sono stato molto presente con la squadra cercando di dare il meglio non solo nel campo, ma anche nello spogliatoio. Sono stato sempre vicino anche se ero lontano, parlando coi ragazzi e col pensiero di aiutare la squadra. Quando non si è al meglio e non si può dare il 100% non si può dare il contributo che si vuole. La mia è stata una scelta condivisa, è stata la migliore e vogliamo crederci fino alla fine. Per me è una partita bellissima con la Juventus, sono cresciuto calcisticamente molto, anche per la mia famiglia è stata importante. Sarà una gara speciale. Per quanto riguarda la squadra sappiamo che sarà una partita difficile, vogliamo provare a fare i punti necessari per salvarci anche se è dura”.

foto x lega serie a